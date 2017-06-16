قال أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور حاتم ربيع، إنه سيتم الإعلان عن جوائز الدولة لسنة 2016 مساء بعد غد الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف.

وأوضح ربيع، في تصريح اليوم، أن جوائز الدولة تشمل كلا من التشجيعية والتفوق والتقديرية والنيل، في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، تقدم جوائز مالية سنوية للمبدعين وهي جائزة النيل، جائزة التفوق، جائزة الدولة التقديرية، جائزة الدولة التشجيعية.

وأنشأت الدولة جوائز للمبدعين والباحثين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بموجب قانون رقم (37) منذ عام 1958 - والخاص بجوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، وقد أضيفت إلى تلك الجائزتين جائزتان جديدتان وهما جائزة النيل وجائزة الدولة للتفوق.

كان البرلمان وافق مؤخرا على عدد من التعديلات المتعلقة بجوائز الدولة، أهمها رفع قيمة جائزة النيل إلى 500 ألف جنيه بدلا من 400، وتحديد سن الجائزة التشجيعية بـ 40 عاما.