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طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية فوق بلدة كفركلا
عناصر من الجيش اللبناني

طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية فوق بلدة كفركلا

2017-06-16 15:27:44
وكالات

أعلن الجيش اللبناني أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت مساء أمس فى حوالى الساعة 22,40 (بالتوقيت المحلي) الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي.
وأوضح بيان للجيش اللبناني اليوم أن الطائرة غادرت الأجواء اللبنانية صباح اليوم عند الساعة 9,30 (بالتوقيت المحلي) من فوق بلدة علما الشعب.

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