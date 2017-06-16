قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الجمعة إن روسيا لا تحصل على إجابات واضحة من الولايات المتحدة عن سؤال “لماذا يتم حماية الإرهابيين من جبهة النصرة بشكل منهجي من ضربات التحالف الدولي؟”.

وأضاف لافروف - وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يتصرف بنفس الطريقة التي اتبعها في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وهم يبذلون كل ما في وسعهم لحماية جبهة النصرة من الضربات، منوها إلى أن “هذه مسألة مقلقة للغاية.وكثيرا ما نسأل عن ذلك خلال اتصالاتنا مع الشركاء الأمريكيين، ولا نحصل على أي إجابات واضحة، ولكننا نود الحصول عليها”.

وأشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أن الوضع حول جبهة النصرة لا يزال “لغزا”.

وكجزء من تنظيم القاعدة، أدرجت جبهة النصرة في قائمة المنظمات الإرهابية التابعة لمجلس الأمن الدولي، والولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى، وكذلك روسيا. وخلص بالقول “إننا في الواقع، نرى الكفاح ضد تنظيم داعش لكننا لا نلاحظ أي معركة ضد جبهة النصرة وهياكلها التي اختلطت معها”.