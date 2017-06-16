أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الذي قامت به حركة الشباب الصومالية ضد مواطنين صوماليين أبرياء بمطعم وفندق بوسط العاصمة “مقديشيو” أمس ، مما أسفر عن مقتل نحو 31 مواطناً وإصابة العشرات بجروح خطيرة.

وأعرب أبو الغيط ، في بيان صحفي اليوم الجمعة ، عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الارهاب الذي لم يتعظ بحرمات هذا الشهر الفضيل ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وبدوره ، أكد الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في البيان ذاته، أن الجامعة العربية تساند بكل قوة الحرب الشاملة ضد الارهاب التي أعلنها الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ولن تدخر جهداً في الوقوف بكل قوة الى جانب الصومال في جهوده نحو إعادة بناء جيشه ومؤسساته.

ونوه عفيفي بقدرة القوات الصومالية على التعامل الحاسم مع إرهابيي حركة الشباب وتحرير الرهائن، داعياً في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لدعم قدرات الجيش الصومالي في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.