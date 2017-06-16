أفاد مصدر أمني يمني اليوم الجمعة بأن طيران التحالف العربي دمر عربة محملة بالذخائر والعتاد، تابعة لميلشييات الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بمحافظة الجوف.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن المصدر قوله “إن طيران التحالف العربي دمر عربة تابعة للمليشيات الانقلابية محملة بالذخائر والعتاد بالجوف كانت في طريقها لمخازن المليشيات الانقلابية”، مضيفا أن الضربة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر ميدانية بقصف مدفعية الجيش الوطني مواقع الانقلابيين في عدة مناطق بمديرية ميدي الساحلية، مضيفة أن مقاتلات التحالف العربي شنت عددا من الغارات الجوية استهدفت تمركز المليشيات في أطراف مدينة ميدي ومنطقة القص.

وفي جبهة حرض المجاورة، كثفت مدفعية الجيش الوطني من قصفها المدفعي مستهدفة تمركز الانقلابيين في وادي بن عبد الله وغربي مدينة حرض ومواقع أخرى متفرقة.