 Moheet on google
الجمعة 16 يونيو 2017 03:44 مساءً
روابط سريعة
تدمير عربة أسلحة تابعة للحوثيين بمحافظة الجوف اليمنية
قوات التحالف العربي

تدمير عربة أسلحة تابعة للحوثيين بمحافظة الجوف اليمنية

2017-06-16 14:52:03
وكالات

أفاد مصدر أمني يمني اليوم الجمعة بأن طيران التحالف العربي دمر عربة محملة بالذخائر والعتاد، تابعة لميلشييات الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بمحافظة الجوف.
ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن المصدر قوله “إن طيران التحالف العربي دمر عربة تابعة للمليشيات الانقلابية محملة بالذخائر والعتاد بالجوف كانت في طريقها لمخازن المليشيات الانقلابية”، مضيفا أن الضربة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.
وفي سياق آخر، أفادت مصادر ميدانية بقصف مدفعية الجيش الوطني مواقع الانقلابيين في عدة مناطق بمديرية ميدي الساحلية، مضيفة أن مقاتلات التحالف العربي شنت عددا من الغارات الجوية استهدفت تمركز المليشيات في أطراف مدينة ميدي ومنطقة القص.
وفي جبهة حرض المجاورة، كثفت مدفعية الجيش الوطني من قصفها المدفعي مستهدفة تمركز الانقلابيين في وادي بن عبد الله وغربي مدينة حرض ومواقع أخرى متفرقة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3