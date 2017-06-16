زارت الملكة إليزابيث الثانية والأمير ويليام دوق كامبريدج اليوم الجمعة مركز إغاثة لمساعدة ضحايا حريق برج “جرينفيل” السكني، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الملكة ودوق كامبريدج قابلا عددا من المتضررين والمتطوعين وممثلين عن المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن زيارتهما إلى مركز “وستواي” الرياضي القريب من برج “جرينفيل” جاءت بعد أن قالت الشرطة إنها لن تتمكن من تحديد هوية بعض القتلى.

وكانت الملكة إليزابيث قد أشادت - أمس - بشجاعة رجال الإطفاء وكرم المتطوعين الذين يقدمون الدعم للمتضررين من الحريق.

يذكر أن حريقا هائلا قد التهم برج “جرينفيل” السكني المكون من 27 طابقا غربي العاصمة البريطانية لندن /الأربعاء/ الماضي، وهرع لموقع الحريق أكثر من 200 رجل إطفاء و40 سيارة إطفاء لإخماد الحريق فى “جرينفيل تاور” الذي يضم 120 شقة.