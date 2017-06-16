وزير البترول يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تقدم الأعمال بحقل ظهر2017-06-16 14:34:17
ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الدوري التاسع للجنة العليا لمتابعة موقف تقدم الأعمال بمشروع تنمية حقل ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط في ضوء البرنامج الزمنى المخطط للمشروع.
وتم استعراض تقدم أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية، وكذلك المحطة البرية لاستقبال ومعالجة غازات حقل ظهر ووضعه على خريطة الإنتاج وفقاً للبرنامج الزمنى للمرحلة الأولى لتنمية الحقل، حيث بلغت نسبة تقدم الأعمال حتى نهاية مايو 71%، بحسب بيان لوزارة البترول اليوم الجمعة.
كما تم مناقشة برنامج عمل حفر الآبار التنموية التي سيتم وضعها على الإنتاج في إطار المرحلة الأولى التي تستهدف إنتاج مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية عام 2017 ترتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب بعد انتهاء تنمية كل الآبار خلال عام 2019.
وتناول الاجتماع الأعمال البحرية الخاصة بشبكة الخطوط تحت السطحية لنقل الغاز من الآبار لمحطة المعالجة البرية، حيث انتهت شركة “بتروجت” من أعمال تصنيع منصة التحكم البحرية في مدة زمنية أقل من المخطط وبدأت أعمال التركيبات البحرية الخاصة بها بواسطة شركة خدمات البترول البحرية.
كما تم استعراض البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة معالجة وتسهيلات الإنتاج البرية التي تقوم بها شركة “إنبي”، بالإضافة إلى تدفق وصول المعدات والمهمات الخاصة بالمشروع وأعمال الإنشاءات المدنية والميكانيكية والكهربية التي تنفذها شركة “بتروجت”.
ووجه الوزير في نهاية الاجتماع بضرورة العمل على استمرار التنسيق والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع، والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه التنفيذ لبدء الإنتاج في الموعد المحدد.
حضر الاجتماع عن الجانب المصري وكيلا الوزارة لشئون الغاز والاتفاقيات والاستكشاف ورئيس شركة “إيجاس” والرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء شركات “بتروجت” و”إنبي” وخدمات البترول البحرية و”بتروبل”، ومن جانب شركة إيني الإيطالية المهندس أنطونيو فيلا الرئيس التنفيذي للعمليات والمهندس أدريانو مونجيني المدير الإقليمي والمهندس فابيو كافانا رئيس الشركة الدولية الإيطالية للزيت، والمهندس هشام مكاوي الرئيس الإقليمي لشركة “بي بي” البريطانية بشمال أفريقيا وممثلين عن شركتي سايبم وشلمبرجير.
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