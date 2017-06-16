قال سفير البحرين لدى روسيا الاتحادية أحمد عبدالرحمن الساعاتي، اليوم الجمعة : “لدينا أدلة على دعم قطر واتصالاتها المباشرة من بعض المسئولين مع المنظمات “الإرهابية” وعقد اجتماعات في لندن والدوحة وتقديم الدعم المالي لها”.

واضاف السفير فى حديث لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية “نحن نريد من قطر أن توقف دعم المجموعات الإرهابية وتمويلها وتوجيه قنواتها ضدنا فالدعم الإعلامي والمادي والتدخل في سيادتنا يضر بالأمن القومي والعربي.

وأكد الساعاتي أن تعاون قطر مع إيران هو استفزاز كبير وتعاونها المباشر وتوقيع اتفاقيات مع طهران يضر بالأمن القومي والعربي.

وحول موقف البحرين من جماعة الاخوان المسلمين وجمعية الإصلاح البحرينية، التي تعد فرعا للإخوان المسلمين قال السفير ” نعلم أن الإخوان المسلمين في مصر لا يزالون يستهدفون النظام والأمن من خلال التفجيرات وهم لا يخفون ولا ينكرون ذلك على المواقع الإلكترونية حيث يشيدون ويؤيدون هذا التوجه لإسقاط النظام باستهداف المصريين ويعتبرونه نصرا”.

وأضاف السفير ” أنه فيما يتعلق بجمعية الإصلاح في البحرين فهى جمعية خيرية لها شق إصلاحي يقوم بأعمال إسلامية وخيرية ومساعدة الناس وهي متوافقة مع قوانين البحرين، ونعلم قادتهم كلهم شخصيات مرموقة منهم أعضاء من الأسرة الحاكمة”.