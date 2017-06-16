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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
السيسي

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

2017-06-16 14:24:57
وكالات

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة العميد هاني صلاح الدين نصار للتعزية في وفاة لواء شرطة محمد وجيه صلاح الدين القاضي.
كما أوفد الرئيس السيسى، العميد محمد سمير الشريف للتعزية في وفاة الكيميائي هيثم علاء قنديل، والعميد تامر مصطفى محمود جاد للتعزية في وفاة العقيد أركان حرب تامر عبد الشكور سعد خليل، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء والمواساة.

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