أكد العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن أزمة مرفق المياه في منطقة “هضبة الأهرام” بمحافظة الجيزة، سيتم حلها خلال فترة تتراوح ما بين 24 إلى 48 ساعة.

وأشار الصيرفي من خلال لقاءه ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء خط 500 مل يبدأ من مدينة “6 أكتوبر” حتى خزان هضبة الأهرام.

وفي سياق أخر، أعلن أن زيادة أسعار المياه كان مخطط لها أن تتم خلال خمس سنوات بزيادة سنوية، مشيرا إلى أن المواطن لا يدفع تكلفة المياه بل تكلفة التطهير والنقل.

وأضاف أن الدولة كانت تدعم قطاع المياه بـ2 مليار جنيه سنويا، مؤكدا أن 50 % من المياه مهدرة في خدمات ليست مخصصة للاستخدامات الأدمية مثل غسيل السيارة.