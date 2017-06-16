أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تمكنها من تحرير حي الصناعة في الرقة بالكامل، من قبضة مسلحي “داعش”، مضيفين أنهم بدؤوا باقتحام حي البتاني في الجانب الشرقي لمدينة الرقة.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم ) عن القوات قولها - في بيان لها نشرته قيادة حملة “غضب الفرات” على صفحتها في “فيسبوك - ” بأن “قوات سوريا الديمقراطية قضت، خلال اشتباكات عنيفة تتواصل في الأطراف الشرقية والغربية للمدينة، على 22 إرهابيا، بينهم 3 قياديين، فيما قتل عنصران من مقاتليها”.

يذكر أن “قوات سوريا الديمقراطية” مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن أعلنت في بداية الشهر الجاري إطلاق المرحلة الحاسمة لعملية تحرير الرقة التي يعتبرها “داعش” عاصمة له.