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الرئيس الفنزويلي يدعو واشنطن مجددا لعدم التدخل في شؤون بلاده
الرئيس الفنزويلي الجديد نيكولاس مادورو

الرئيس الفنزويلي يدعو واشنطن مجددا لعدم التدخل في شؤون بلاده

2017-06-16 13:56:26
أ ش أ

جدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعوته لواشنطن إلى عدم اقحام أنفها والتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.
ونقلت قناة روسيا اليوم عن مادورو قوله، خلال إلقائه كلمة بمناسبة تكريم العسكريين الذين أصيبوا في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد مؤخرا، “لا تقحم أنفك في شؤون فنزويلا كل ما تريده فنزويلا هو السلام”، متوجها بكلامه للولايات المتحدة.
وقد تأزمت العلاقات الأمريكية الفنزويلية في السنوات الأخيرة ما دفع الطرفين إلى سحب السفراء وعبر مادورو العام الماضي عن استعداده لتعيين سفير لدى واشنطن وتسوية العلاقات المتأزمة بين البلدين.
وكان الرئيس الراحل هوغو تشافيز قد رفض سنة 2010 قبول السفير الأمريكي لاري بالميرا، واتهم الدبلوماسي بعدم احترام فنزويلا في تصريحاته، كما دعا آنذاك الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى البحث عن مرشح آخر.

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