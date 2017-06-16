أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن ارتفاع عدد القتلى جراء حريق برج جرينفيل السكني المكون من 24 طابقًا، في منطقة “لانكستر ويست” إلى 30 شخصا.

ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الجمعة دون المزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط إدوين صامويل قد قال أمس بأن تقارير أشارت إلى أن استيقاظ المسلمين الصائمين للسحور ساهم في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص من حريق أحد الأبراج في لندن.

وكان سكان بالمنطقة التي شب فيها الحريق، يوم الأربعاء، قد كشفوا أن استيقاظ الصائمين من المسلمين لتناول وجبة السحور، كان وراء إنقاذ حياة الكثيرين.