قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن وزارة الدفاع الأمريكية سترسل حوالى 4 آلاف جندي أمريكي إضافيين إلى افغانستان.

وأضاف المسؤول - وفق ما نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية اليوم الجمعة - أنه سيتم إرسال المزيد من القوات ويمكن إعلان القرار رسميا الأسبوع المقبل.

وأوضح المسؤول أن القوات الإضافية سوف تقوم بتدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها، وسيتم تكليف آخرين بعمليات مكافحة الإرهاب ضد طالبان وتنظيم داعش.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الدفاع جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة “لا تكسب” فى أفغانستان، موضحا في جلسة استماع للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ “إننا لا ننتصر فى افغانستان الآن” وسوف نقوم بتصحيح ذلك فى أقرب وقت ممكن”.

يذكر أن حوالى ثمانية آلاف و400 جندي أمريكى يتواجدون حاليا في أفغانستان في مهمة مزدوجة للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة للقوات الأفغانية في قتالهم ضد طالبان وإجراء مهمات لمكافحة الإرهاب ضد جماعات مثل تنظيم القاعدة وداعش.