 Moheet on google
الجمعة 16 يونيو 2017 02:06 مساءً
روابط سريعة
الشرطة البريطانية تعتقل رجلا للاشتباه في حيازته سكينا خارج قصر وستمنستر
الشرطة البريطانية ‎

الشرطة البريطانية تعتقل رجلا للاشتباه في حيازته سكينا خارج قصر وستمنستر

2017-06-16 13:47:10
أ ش أ

اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة رجلا للاشتباه في حيازته سكينا خارج قصر وستمنستر.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة، أنه لا يعتقد أن الحادث له صلة بالإرهاب، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المدخل المؤدي للبرلمان.
بدورها، قالت شرطة اسكتلنديارد إن الرجل في الثلاثينات من عمره، وتم إعتقاله للاشتباه في حيازته سكينا.
ولم تفد تقارير عن وقوع أية إصابات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3