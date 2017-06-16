اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة رجلا للاشتباه في حيازته سكينا خارج قصر وستمنستر.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة، أنه لا يعتقد أن الحادث له صلة بالإرهاب، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المدخل المؤدي للبرلمان.

بدورها، قالت شرطة اسكتلنديارد إن الرجل في الثلاثينات من عمره، وتم إعتقاله للاشتباه في حيازته سكينا.

ولم تفد تقارير عن وقوع أية إصابات.