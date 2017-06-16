تلقى وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي ، تقريرا موجزا بشأن إنجازات قطاع تطوير الري على مستوى الجمهورية ، حيث تضمن التقرير تنفيذ عدد من المشروعات الرامية إلى الحفاظ على مياه الري وشبكة الترع والمجاري المائية وتقليل الفواقد ورفع كفاءة استخدام المياه على المستوى الحقلي.

وأكد رئيس قطاع تطوير الري المهندس مدحت محمد أبو النجا ، أن القطاع قطع شوطا لا يستهان به في مجال تطبيق نظام الري المطور على نطاق كبير من خلال تنفيذ عدة مشروعات متتالية بأنحاء الجمهورية، حيث أكمل قطاع تطوير الري حتى الآن تطوير زمام قدره 605 آلاف فدان بمختلف أنحاء الجمهورية، كما قام بتشكيل 2133 رابطة ترع فرعية و8884 رابطة لمستخدمي المياه على المساقي بإجمالي استثمارات تفوق ثلاثة مليارات جنيه .

وأشار أبو النجا ، إلى أنه خلال العام المالي الحالي 2016-2017 قام القطاع بتنفيذ أعمال تأهيل ترع بزمام 3604 أفدنة وأعمال تطوير مساقي بزمام 8790 فدانا بإجمالي استثمارات قدرها 163 مليون جنيه، وذلك بمناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية من خلال العديد من المشروعات والتي تشمل استكمال الأعمال بالمرحلة الثانية لمشروع البوهية بمحافظة الدقهلية، وكذلك مشروع الإدارة المتكاملة بمحافظة البحيرة وكفر الشيخ إلى جانب بعض الأعمال الممولة من الميزانية الاستثمارية بعدة محافظات وأعمال الكهرباء بالمرحلة الثانية لمشروع تطوير الري IIP2 .

يذكر أن مشروعات تطوير الري تعد نتاج لدراسات وأبحاث تجريبية استغرقت سنوات طوال، بدأت عام 1977، واستمرت حتى عام 1984 من خلال مشروع استخدام وإدارة مشاريع المياهEWUP، والذي جاءت نتائجه مبشرة، حيث أظهرت جدوى تنفيذ مشروعات التطوير والعائد الإيجابي لها على الدولة وعلى قطاع المياه وعلى المنتفعين، ثم جاءت مرحلة التطبيق الفعلي بتنفيذ مشروعات التطوير بمناطق رائدة بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 1989 حتى 1996 والتي تأكد من خلالها أهمية المشروع في رفع كفاءة استخدام المياه وخفض الفواقد على مختلف مستويات شبكة الري.