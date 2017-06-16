أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف أن بلاده لا تملك تأكيدا مطلقا على مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي.

وقال لافروف - في تصريح اليوم الجمعة - “بالطبع سمعت هذه الأنباء عن مقتل البغدادي ولكن ليس لدي تأكيد مئة بالمئة حتى الآن لهذه الأنباء”.

من جانبه ، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،أن الرئيس الروسي يحصل على تقارير دورية من وزارة الدفاع الروسية ، وذلك تعليقا على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس تسلم تقريرا بشأن أنباء مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم “داعش” .

وقال بيسكوف ” باعتبار أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فهو يحصل على تقارير من وزارة الدفاع على أساس دوري”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد كشفت أن هناك معلومات تدل على مقتل زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي بإحدى غارات القوات الجوية الفضائية الروسية على الرقة السورية.

وقالت الوزارة - في بيان لها - إن الغارة تم توجيها ليلة 28 مايو الماضي إلى مركز قيادة تابع للتنظيم انعقد فيه آنذاك اجتماع لقياديين داعشيين لبحث مسارات خروج الإرهابيين من الرقة عبر ما يعرف بـ”الممر الجنوبي”.

يأتي ذلك فيما أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا يستطيع تأكيد التقارير الروسية بشأن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في سوريا.