قام ضباط ادارة شرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، بتقديم بعض المساعدات العينية لعدد من المفرج عنهم من السجون وأسر المسجونين، بمناسبة شهر رمضان المبارك.؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية.

وقامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، بالتنسيق مع مديريات أمن المنوفية، والمنيا، والدقهلية، والبحيرة، بتوزيع مساعدات عينية ل72 من أسر المسجونين والمفرج عنهم.

وتواصل إدارة شرطة الرعاية اللاحقة جهودها، فى توفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم، وتقديم المساعدات اللازمة لهم؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بالإهتمام بالبعد الإنسانى والاجتماعى لأسر السجناء والمفرج عنهم، إعلاءً لقيم حقوق الإنسان.