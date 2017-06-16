أعلن مصدر مطلع في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية عن إنتاج طائرة مروحية من دون طيار من طراز “فورون 777-1”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المصدر قوله إن المروحية “فورون 777-1” تمت صناعتها على قاعدة طائرة مروحية مسيرة من طراز “فورون 700” التي تستخدم لدى الأجهزة الأمنية الروسية بغية إجراء الاستطلاع والمراقبة.

وأضاف المصدر إن المروحية “فورون 777-1” تستطيع أن تحمل على متنها منظومة للحرب الإلكترونية والأسلحة الخفيفة وهي مزودة بمحرك قوة 30 حصانا ومروحة على شكل X الأمر الذي يتيح لها فرصة لحمل وزن أكبر اي حتى 50 كج والاحتفاظ بالإمكانية العالية للمناورة.

وتصل مدة تحليق “فورون 777-1” إلى 4 ساعات في نظام التحليق الذاتي أو في نظام التحكم عن بعد، فيما يبلغ ارتفاع التحليق 5.5 كلم.

يشار إلي أن شركة “روس أوبورون إكسبورت” المتخصصة بتصدير واستيراد المنتجات العسكرية قد أكدت أن الطائرات الحربية تشكل أكثر من 40% من إجمالي الصادرات العسكرية الروسية خلال السنوات الـ5 الماضية.