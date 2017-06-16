يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح معتدلة اغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفه الى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الاحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين الى متيرن ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 24 37

الإسكندرية 23 30

مطروح 21 29

بورسعيد 22 31

دمياط 22 30

بلطيم 23 31

الإسماعيلية 21 37

السويس 22 38

العريش 18 33

نخل 17 35

طابا 18 36

الطور 24 34

مرسى علم 26 38

الغردقة 26 36

شرم الشيخ 27 37

رفح 17 33

كاترين 18 33

سيوة 22 39

المنيا 23 38

الفيوم 23 38

رأس سدر 23 35

أبوسمبل 26 41

وسط الدلتا 24 37

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

الأقصر 26 42

أسوان 27 43

شلاتين 26 35

حلايب 28 33

الوادى الجديد 25 40

قنا 25 41

نويبع 25 35

السلوم 21 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 46

المدينة 31 46

الرياض 29 44

المنامة 33 40

أبوظبى 31 41

الدوحة 31 45

الكويت 31 47

دمشق 15 35

بيروت 24 28

عمان 17 32

القدس 17 29

غزة 22 30

بغداد 28 43

مسقط 33 40

صنعاء 18 32

الخرطوم 30 42

طرابلس 22 30

تونس 21 34

الجزائر 20 27

الرباط 21 34

نواكشوط 22 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 12 29

اسطنبول 16 26

اسلام اباد 27 40

نيودلهى 29 38

جاكرتا 25 33

بكين 25 34

كوالامبور 24 31

طوكيو 18 27

أثينا 21 28

روما 18 32

باريس 17 27

مدريد 23 39

برلين 13 22

لندن 18 27

مونتريال 17 24

موسكو 11 20

نيويورك 20 27

واشنطن 21 27