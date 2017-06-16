أعلنت الأمم المتحدة أن تنظيم داعش الإرهابي يحتجز نحو 100 ألف مدني في البلدة القديمة في الموصل شمال العراق كدروع بشرية.

ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم الجمعة دون المزيد من التفاصيل.

يأتى ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه القوات العراقية من صد هجوم مضاد كبير نفذه انتحاريون من تنظيم “داعش” على حي الدندان غربي الموصل. وتقلص الجانب الذي لا يزال تحت سيطرة التنظيم من المدينة ليقتصر على حيين فقط على طول الضفة الغربية لنهر دجلة وهما مركز المدينة القديمة والمدينة الطبية.