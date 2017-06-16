أكد اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الأجهزة الأمنية رصدت تنسيقات منذ الأحد الماضي بين جماعة الإخوان المسلمين و“6 أبريل” والاشتراكيين الثوريين وبعض النشطاء و”الطابور الخامس” لعمل تعبئة في الشارع.

وأعلن المقرحي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن “الاشتراكيين الثوريين” يتحالفون دائما مع الإخوان في اتفاق مرحلي للوصول للحكم منذ اربعينيات القرن الماضي، مضيفا أيضا أن حركة “6 أبريل” أصبحت احد أجنحة الإخوان.

وأعلن أن الإخوان لهم أهداف “وهمية وماسونية وتهدف لأستاذية العالم والسيطرة عليه”.

وأعرب عن ثقته في قدرة وزارة الداخلية للتصدي لخلايا الإخوانية النائمة في أجهزة الدولة