صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم تنفيذ قرارين وزاريين بإزالة التعديات على مساحة 40 فداناً ، كما تم تنفيذ إزالة فورية للتعديات على مساحة 40 فداناً أخرى، ليكون إجمالي ما تم استرداده ٨٠ فداناً داخل الأحياء المخططة في يوم واحد.

وقال المهندس أمين غنيم - في بيان لوزارة الإسكان اليوم الجمعة - إن الإزالات تأتي في إطار الحملات المستمرة التي يقوم بها جهاز المدينة لاسترداد أراضي الدولة، وإزالة التعديات عليها، مؤكداً استمرار جهاز المدينة في حملات الإزالة، والتصدي لكافة أشكال التعديات.