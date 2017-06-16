 Moheet on google
الجمعة 16 يونيو 2017 02:10 مساءً
روابط سريعة
الإسكان: استرداد 80 فداناً بمدينة برج العرب الجديدة في يوم واحد
مدبولي يقود حملة موسعة لإزالة المبانى المخالفة بالعبور الجديدة‎

الإسكان: استرداد 80 فداناً بمدينة برج العرب الجديدة في يوم واحد

2017-06-16 13:08:19

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم تنفيذ قرارين وزاريين بإزالة التعديات على مساحة 40 فداناً ، كما تم تنفيذ إزالة فورية للتعديات على مساحة 40 فداناً أخرى، ليكون إجمالي ما تم استرداده ٨٠ فداناً داخل الأحياء المخططة في يوم واحد.
وقال المهندس أمين غنيم - في بيان لوزارة الإسكان اليوم الجمعة - إن الإزالات تأتي في إطار الحملات المستمرة التي يقوم بها جهاز المدينة لاسترداد أراضي الدولة، وإزالة التعديات عليها، مؤكداً استمرار جهاز المدينة في حملات الإزالة، والتصدي لكافة أشكال التعديات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3