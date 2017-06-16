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"الإسكان": استكمال الشراكة مع "بالم هيلز" لتنفيذ واحة أكتوبر على 3 آلاف فدان
الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎

"الإسكان": استكمال الشراكة مع "بالم هيلز" لتنفيذ واحة أكتوبر على 3 آلاف فدان

2017-06-16 13:10:09
أ ش أ

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وافق علي استكمال إجراءات مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة “بالم هيلز للتعمير” لإقامة مشروع واحة أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، بنظام الشراكة.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي - في بيان للوزارة اليوم “الجمعة” - إن المشروع سيقام علي مساحة 3 آلاف فدان بمدينة 6 أكتوبر، وإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحصل على حصص مالية وعينية من الشراكة بهذا المشروع، وتتمثل الحصص المالية في تدفقات مالية تبلغ نحو 25.2 مليار جنيه، منها دفعة مقدمة 350 مليون جنيه مقسمة على 3 مراحل، بينما تتمثل الحصص العينية في حصول الهيئة على 371.000 م2 سكني، و50.000 م2 تجاري.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والتي أثبتت نجاحها، حيث بدأ تنفيذ عدد من المشروعات التي تم توقيعها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومنها مشروعا “آى سيتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر” ومشروع الشراكة مع شركة “عربية”، ويتم الاستعداد حالياً لطرح حزمة جديدة من مشروعات الشراكة علي المستثمرين في عدد من المواقع المتميزة بالمدن الجديدة.

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