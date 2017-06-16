أكد خالد الزعفراني الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان المسلمين لا يعترفوا بالحدود السياسية والوطن حيث “تبدأ حدودهم من ماليزيا وتنتهي في موريتانيا”، مشيرا إلى أن هذا “مناف للفطرة الإنسانية والإسلام”.

وأعلن الزعفراني من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن “الوطنية والتعلق ببلد والمنشأ والدفاع عنها والمحافظة عليها من أساسيات الإسلام ومن السنن”.

واعتبر أن الموقف الإخواني ضعيف في المشهد السياسي وهناك فجوة بين الجماعة والشعب، مؤكدا وجود انقسامات بين قيادات وأعضاء الجماعة.