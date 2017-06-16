التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من الضباط المرشحين لتولى المناصب القيادية بالقوات المسلحة، فى إطار إهتمام القوات المسلحة بإعداد القادة.

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن والحفاظ على أمنه وإستقراره.

ونقل رئيس الأركان، تحيات الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وهنأهم بتولى المناصب القيادية بمستوياتها المختلفة والتى تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة فى أعناقهم من أجل أن تبقى راية مصر عالية دائماً .

وأدار الفريق حجازى حواراً موسعاً مع القادة والضباط إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات . وأكد ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم مع ضرورة الحفاظ على كافة عناصر الكفاءة القتالية لوحداتهم ، والعمل على توفير كافة الإمكانيات للإرتقاء بالفرد المقاتل معيشياً وإدارياً وإجتماعياً ورفع روحه المعنوية بإعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة .

واشار إلى ضرورة أن يتحلى القائد بالشجاعة والصدق والأمانة والإعداد الشخصى الجيد والإلمام بكافة المهارات التى تمكنه من تنفيذ المهام مع الإهتمام بكافة وسائل التدريب العملية التى تساعد على تحقيق المهام على الوجه الأكمل ، مشدداً على ضرورة قيام القادة بالعمل على خلق جيل من الكوادر القادرة على تولى المهام وإستكمال مسيرة القيادة ليستمر عطاء القوات المسلحة جيلاً بعد جيل . وأشار إلى ضرورة إستغلال فترة التجنيد لصياغة شخصية الجندى ليكون قادراً على تحمل مسؤلياته داخل وخارج القوات المسلحة وإعتبار هذا واجبا وطنيا وقوميا تحمله القوات المسلحة على عاتقها لخلق أجيال فاعلة داخل المجتمع.

وأوصاهم بالتسلح بالعلم والمعرفة والمحافظة على الإنضباط العسكرى فى التعامل مع خير أجناد الأرض والإستفادة من خبرات وتجارب قادتهم القدامى والتواصل الدائم مع المرؤسين على كافة المستويات والحفاظ على الأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة دائماً قادرة على حماية مقدسات الوطن وصمام القوة الذى يصون السلام والتنمية .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .