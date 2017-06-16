"النقل": تجديد خطوط السكك الحديدية على رأس أولوياتنا2017-06-16 12:39:57
أكدت وزارة النقل أن رفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية يأتي على رأس أولويات الدكتور هشام عرفات وزير النقل .
وقال محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل إن خطة الدكتور هشام عرفات لتطوير منظومة السكك الحديدية يأتي على رأسها مشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية ، بما يحافظ على سلامة سير القطارات .
وأضاف أن تجديد خطوط السكة الحديد سيسهم في تعظيم دور الهيئة بنقل البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، حيث أن الهدف هو الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنويا عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022.
وأشار إلى أن التجديد يتم بالخبرة والعمالة المصرية وبمعدات السكك الحديدية، مضيفا أنه خلال الفترة من 1 يناير 2017 وحتى 15 يونيو 2017 تم الانتهاء من تجديد 70.004 كم سكك حديدية .
وقال إنه تم الانتهاء خلال العام المالي 2016/2017 من تجديد 127.584 كم سكك حديدية، وذلك على عدة خطوط من أهمها (القاهرة / أسوان ، القباري/مطروح ، طنطا /الزقازيق ، عين شمس /السويس ، نفيشة /السويس) ، مضيفا أن معدل تجديد السكة حاليا يصل إلى 14كم/شهريا، بعد أن كان لا يتجاوز 4 - 5 كم/شهريا ، وباستخدام المعدات والماكينات المتاحة والتي أعيد تأهيلها والمعدات التي تم شراؤها خلال فترة حتى 2015.
وأوضح المتحدث الإعلامي لوزارة النقل أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تجديد 168 كم سكك حديدية في العام المالي 2017/2018 والبدء في تجديد 1200 كم سكك حديدية بدءا من العام المالي 2018/ 2019 خلال عامين بعد الانتهاء من شراء المعدات والأجهزة الجديدة، لرفع معدلات الإنجاز في صيانة البنية التحتية للسكة الحديد كأولوية عاجلة وملحة وبمعدل لا يقل عن 40 كم/شهر.
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