عقدت لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتى شكلتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بناء على تكليف المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الثالث للانتهاء من وضع المسودة الأولى للائحة.

وتضم اللجنة كلا من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم إن اللجنة تلقت مقترحات كل من وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى والمالية والزراعة واستصلاح الأراضى والقوى العاملة والبيئة والتنمية المحلية والهجرة والاتصالات، اضافة إلى جمعية اصحاب المناطق الحرة الخاصة، والهيئة العامة للاستثمار.

واستمعت اللجنة إلى مقترحات وزارة السياحة المتعلقة بالمناطق السياحية، لوضعها فى مسودة لائحة قانون الاستثمار، كما استمعت إلى مقترحات من ممثل وزارة الإسكان،وناقشت تفويض كل جهة حكومية لممثليها فى مركز خدمة المستثمرين، من أجل انجاز الاجراءات والتراخيص على المستثمرين بشكل سريع، اضافة إلى النقاط الرئيسية التى سيتم من خلالها وضع مسودة اللائحة وابرزها قواعد وضوابط منح الحوافز الخاصة للمستثمرين والانشطة الاستثمارية واعداد الخريطة الاستثمارية وتقديم خدمات الربط الالكترونى والميكنة، وضوابط اعداد دليل الاستثمار، وشروط وإجراءات استخراج الموافقة الواحدة، والشكل القانونى لمكاتب الاعتماد، وحوكمة الشركات، وتفعيل نظام الخدمات الالكترونية، وشروط وأوضاع الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، المستشار القانونى لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه تقرر عقد الاجتماع الرابع للجنة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتورة سحر نصر، لانهاء الاستماع إلى باقى اقتراحات الوزارات، مشيرا إلى توجيهات الوزيرة، بضرورة الاسراع فى الانتهاء من وضع “المسودة الأولى” للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لعرضها على مجلس الوزراء.