أعلنت القوات المسلحة المصرية أن قوات إنفاذ القانون في سيناء قد تمكنت من تصفية 3 تكفيريين “شديدي الخطورة” خلال حملاتها الماضية.

وقال المتحدث العسكري العقيد أ.ح تامر الرفاعي في بيانا نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “استمرارا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية بسيناء، واصلت قوات إنفاذ القانون تنفيذ عملياتها في ملاحقة العناصر التكفيرية بسيناء والتي أسفرت عن مقتل عدد (3) فرد تكفيري شديدي الخطورة والقبض على آخر بأحد البؤر الإرهابية، فضلاً عن تدمير عدد (2) دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية.. هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون جهودها لتمشيط ومداهمة باقي البؤر الإرهابية لاقتلاع جذور الإرهاب بسيناء” .