تواصل شركة مصر للطيران، جسرها الجوى لنقل معتمرى شهر رمضان من مطار القاهرة الدولى إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة.

ومن المقرر أن تسير الشركة على مدار اليوم الجمعة، 15 رحلة جوية لنقل 2800 معتمر، حيث تقلع 10 رحلات جوية إلى مطار جدة، فيما تقلع 5 رحلات أخرى إلى مطار المدينة المنورة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، أن جميع رحلات شركة مصر للطيران تشهد انتظاما فى مواعيد إقلاعها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، دون أى تأخيرات عن مواعيد تشغلها المقررة لها.