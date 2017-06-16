ناقش مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع فى اجتمعه برئاسة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المجلس مؤشرات تطوير الأنشطة والبرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة القومية في مجالات التنمية والرعاية الاجتماعية للعديد من فئات المجتمع .

وتضم الخدمات رعاية 500 إبن وإبنة من ذوي الإعاقة داخل 6 مؤسسات للرعاية بالقاهرة الكبرى وإتاحة 10 ملايين جنيه من المؤسسة القومية لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية والترويج والتسويق لمنتجات الأسر المنتجة داخل المعارض الدائمة وإنشاء مشروعات اقتصادية وخدمية لتوفير فرص عمل وعائد للمرأة والشباب وتنمية المجتمع المحلي ورعاية المرأة المعنفة.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم فقد تم في الاجتماع الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تطوير خدمات مركز تدريب التنمية الفكرية بالمطرية والمقدم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكاليف تقديرية حوالي 50 مليون جنيه ليضم المركز دارا لكبار السن ذوي الإعاقة الفكرية والذهنية إلى جانب مجمع صحي لتقديم الخدمات العلاجية لأهالي المنطقة ومركز لعلاج حالات الشلل الدماغي ومركز لعلاج التوحد ووحدة للعلاج الطبيعي إضافة إلى العديد من الخدمات لصالح أهالي منطقة المطرية.