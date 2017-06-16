أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي على جنوب مدينة الرقة السورية يوم 28 مايو الماضي.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان إلى أنه حسب المعلومات، التي يجري التحقق منها عبر مختلف القنوات، كان أبو بكر البغدادي مشاركا في اجتماع لقيادات التنظيم في جنوب الرقة ، أغار عليه الطيران الروسي.

وأضافت أن الغارة استهدفت الاجتماع الذي عُقد للتخطيط لخروج المقاتلين من مدينة الرقة. موضحة أن الغارة أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسئولين و330 إرهابيا من أعضاء “داعش”.

وكان بيان لوزارة الدفاع الروسية قد رجح في وقت سابق مقتل البغدادي وعدد من كبار المسئولين في تنظيم “داعش” في غارة للطيران الروسي على الرقة السورية.

من جانبه ، أعلن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب ، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ، أنه لا يستطيع تأكيد ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية عن مقتل البغدادي .