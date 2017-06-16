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بوتين: الولايات المتحدة تدخلت فى الانتخابات الروسية خاصة فى 2012
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: الولايات المتحدة تدخلت فى الانتخابات الروسية خاصة فى 2012

2017-06-16 10:48:32
أ ش أ

اتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بالتدخل فى الانتخابات الروسية، والانتخابات في جميع دول الاتحاد السوفيتى سابقا.
وقال بوتين فى حواره مع المخرج الأمريكى أوليفر ستون الذي تبثه شبكة “شوتايم”، حسبما نقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية اليوم :”لقد فعلوها فى عام 2000، وحدث الشئ نفسه فى عام 2012، لكن بشكل أقوى ولن أدخل فى تفاصيل، ودائما ما يحدث نفس الشئ فى دول الاتحاد السوفيتى سابقا وأوروبا الشرقية وفى بلدان أخرى بأفريقيا وأمريكا اللاتينية”.
ووفقا لما قاله الرئيس الروسي ، فإن التدخل ينفذ من قبل دبلوماسيين بطرق مختلفة. وأوضح أن “الشركاء الأمريكيين على وعى بذلك وقد أخبرت جون كيرى وزير الخارجية الامريكى السابق والرئيس السابق باراك أوباما، وكان من الصعب علينا تخيل تورط عاملين بالدبلوماسية فى حملة انتخابية داخل روسيا بهذه القوة والجرأة حيث جمعوا قوات المعارضة ومولوهم وذهبوا الى تجمعات المعارضة”.
وأشار بوتين إلى أنه يجب على الخدمات الدبلوماسية أن تتكلف بأمور أخرى، ويجب أن تقيم الخدمة الدبلوماسية علاقات بين الدول، ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تفعل أي شيء تريده حتى وإن كانت تلك منظمات لأى بلد منشأ، لكن المنظمات غير الحكومية كثيرا ما تمول من خلال عدد من الطبقات والهياكل إما من وزارة الخارجية أو بعض المصادر شبه الحكومية الأخرى”.

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