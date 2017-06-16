اليمن: مقتل أكثر من 11 ألف مدني منذ بدء الصراع في البلاد2017-06-16 10:42:34
أفاد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر بمقتل أكثر من 11 ألف مدني في البلاد، جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، عقب انقلابها على السلطة الشرعية، واجتياح المدن بقوة السلاح، منذ أواخر العام 2014.
وقال عسكر - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة - “إن أعداد القتلى منذ بداية الانقلاب بلغت 11 ألفا و251 بينهم 1080 طفلا و684 امرأة”، مؤكدا أنه تم تسجيل مقتل أكثر من 500 مدني بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى مقتل 8 إعلاميين وصحفيين خلال العام الجاري، بجانب حكم بالإعدام على الصحفي يحيى الجبيحي بمحاكمة غير قانونية لم تتجاوز مدتها 10 دقائق.
وأضاف أنه في تعز خلال العشرين يوما السابقين ارتكبت الميليشيات الانقلابية جرائم وانتهاكات، وبلغت نسبة القتل والإصابة 62 مدنياً بينهم 8 نساء و14 طفلاً.
وعن عمليات الاختطاف، أوضح عسكر أن الميليشيات اختطفت خلال العام الجاري 1930 مدنياً، بينهم 400 أُخفوا بشكل قسري، ليصل عدد المختطفين والمخفيين قسريا منذ بداية الانقلاب إلى 18 ألفا و734 مختطفا.
وأشار الوزير اليمني إلى أن عمليات النهب والاختطاف والاحتجاز للقوافل الإغاثية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بلغت 63 سفينة وباخرة، وأكثر من 530 قاطرة إغاثية في عموم المحافظات.
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