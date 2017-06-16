نفت السلطات الفلبينية ما تردد عن تصفية مسلح ينحدر من روسيا أثناء عملية أمنية شنتها قوات خاصة جنوبي البلاد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة عن السفارة الروسية في مانيلا قولها “إن السلطات الفلبينية نفت معلومات بشأن القضاء على شيشاني في مدينة ماراوي يوم 1 يونيو الجاري”، مضيفة أنه لا يوجد هناك أي مواطن روسي في صفوف الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم في العملية الأمنية جنوب الفلبين.

وبحسب السلطات ، فإن نحو 60 عسكريا، وأكثر من 20 مدنيا لقوا مصرعهم أثناء المواجهة مع جماعة “ماوتي” المتشددة.