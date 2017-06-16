رجحت وزارة الدفاع الروسية مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في إحدى غاراتها على الرقة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن الغارة الروسية على الرقة جرت 28 مايو الماضي، وأسفرت عن مقتل مسئولين عسكريين كبار من تنظيم “داعش” وحوالي 330 إرهابيا.

وأوضح البيان أن الوزارة ترجح مقتل البغدادي زعيم التنظيم الإرهابي في الغارة المذكورة للطيران الروسي على جنوب الرقة، مؤكدة أنه يجرى التحقق من هذه المعلومات في الوقت الراهن.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إحدى المهمات الرئيسية ذات الأولوية بالنسبة لروسيا هي تعزيز قدرات الجيش السوري، لكي يتمكن من تحقيق أهدافه بنفسه.

وأوضح الرئيس بوتين أن موسكو تحرص على إطلاق عملية تسوية سياسية في سوريا بين جميع أطراف النزاع.