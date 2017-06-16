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تعين محاميا لمتابعة التحقيقات بشأن التدخل الروسي بالإنتخابات الأمريكية
ترامب وابو مازن

تعين محاميا لمتابعة التحقيقات بشأن التدخل الروسي بالإنتخابات الأمريكية

2017-06-16 10:35:09
أ ش أ

عين نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس المحامي ريتشارد كولن لتمثيله قانونيا في التحقيقات الجارية بشأن روابط محتملة بين مسؤولين روس وأعضاء في حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية.
ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم (الجمعة) عن جارود إيجن مدير قسم الاتصالات في مكتب نائب الرئيس قوله إن بنس يركز بشكل كامل على واجباته المتمثلة في دعم أجندة الرئيس ويتطلع إلى انتهاء المسألة بصورة سريعة.
وأضاف إن قرار تعيين محام خاص يعكس رغبة نائب الرئيس الكاملة في التعاون مع أي تحقيقات تتعلق بمزاعم التدخل الروسي.
وقد عمل كولن سابقا محاميا عاما لولاية فيرجينيا. وكان عضوا في الفريق القانوني للرئيس الأسبق جورج بوش الابن أثناء إعادة عد أصوات ولاية فلوريدا في انتخابات 2000 الرئاسية.

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