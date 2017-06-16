أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني منذ 28 يناير 2011 من حرب على “عدو خفي” بدعم من دول ومخابرات أنفقت المليارات – على حد قوله.

وقال العقيد حاتم صابر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، “أن الدولة المصرية استطاعت قطع رأس الحية وهي قطر”، مؤكدا أن “الدور القادم على بعض الدول الأخرى الداعمة للإرهاب والتي تحاول جر المنطقة إلي مستنقع الفوضى”.

وأنتقد بعض الأشخاص الرافضين لقانون التظاهر، وقال: “من حق أي مواطن أن يبدي رأيه ولكن هناك أطر حتى لا تتحول الشوارع إلى فوضى”، موضحا أن دول العالم لها قانون للتظاهر.

وأعلن أن وزارة الداخلية استعدت لمواجهة أي مظاهرات تتحول لأعمال تخريبية، وذكر أن الوعي المجتمعي للشعب أصبح يختلف عن 25 يناير 2011.

وأضاف “من حق كل مواطن أن يبدي اعتراضه ورأيه فيما يحدث ولكن يجب أن يضع نصب عينيه مع الصالح العام”.

وكانت بعض الجماعات السياسية وجماعة الإخوان المسلمين قد قد دعوا للتظاهر اليوم اعتراضا على اقرار مجلس النواب لاتفاقية “إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية” والتي بمقتضاها تنتقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” من مصر إلى السعودية.