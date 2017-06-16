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فخري الفقي: انخفاض درجة حرارة «الاقتصاد»
الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة
الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة

فخري الفقي: انخفاض درجة حرارة «الاقتصاد»

2017-06-16 10:28:24
محيط- خالد الريس

أكد الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن أسباب ارتفاع معدل النمو هو ضخ استثمارات جديدة وعودة المصانع المتعثرة وارتفاع التدفقات المالية، مشيرا أيضا إلى انخفاض ما وصفه “درجة حرارة جسم الاقتصاد المصري”.
وشدد الفقي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، على ضرورة أن يقوم البنك المركزي بالعمل على رفع أسعار الفوائد وانخفاض أسعار الدولار لخفض الأسعار.
وأعرب عن تفاؤله من تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية ، وقال: “الاقتصاد ابتدى يتحرك”.
جاء هذا تعليقا على تصريحات الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط حول بعض المؤشرات الاقتصادية.

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