واصلت صحيفة “البديل” الموريتانبة انتقاداتها لقطر. متهمة الدوحة بإثارة الفتن والفوضى في العالم العربي.

وقالت الصحيفة الموريتانية واسعة الانتشار اليوم الجمعة “إن النظام الحاكم في قطر تجاوز الخطوط الحمراء، فلم تنفع معه القنوات السياسية والدبلوماسية التي طرق أشقاؤه بابها، وآثر المراهقة والطيش وحتى الشطح والشطط”.

وأضافت الصحيفة :”في مجالنا العربي تأسست تلك الجامعة المباركة العريقة التي ستظل رغم كل التحديات خيارنا الاستراتيجي ومحل عقدنا، جامعة الدول العربية ومن تحت عباءتها مجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي الأصل والفرع، لا ينبغي لبلد يرغب في التعايش مع جيرانه وأشقائه إيواء من أراد بهم سوء وتوجيه آلته الإعلامية نحوهم سعيا لإثارة الفتن والضغائن بين شعوبهم”.

وأشارت إلى أن قرار قطع العلاقات مع قطر، كان طبيعيا بعد إطلاق نظام الدوحة العنان لقناة الجزيرة للنيل من أنظمة عربية شقيقة، والسعي جهارا نهارا لإثارة الفوضى ببلاد العرب.