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الصين: ارتفاع عدد ضحايا انفجار وقع قرب روضة أطفال الى ٨ قتلى
انفجار مركز تجاري في مدينة شيراز الإيرانية

الصين: ارتفاع عدد ضحايا انفجار وقع قرب روضة أطفال الى ٨ قتلى

2017-06-16 09:36:32
أ ش أ

أعلنت السلطات الصينية صباح اليوم الجمعة ان عدد ضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من روضة اطفال في محافظة فنغشيان بمقاطعة جيانغسو بشرق الصين امس ارتفع الى ثمانية قتلى و65 مصابا ، وأنه تم التعرف علي مشتبه به فى الحادث الذي يتم التعامل معه على انه عمل اجرامى.
وكانت تقارير اعلامية قالت انه لم يتضح بعد ما اذا كان المشتبه فيه اعتقل ، كما انه لم يتم حتى الان كشف الدافع وراء تلك المأساة.
وذكرت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية الرسمية على موقعها على الانترنت ان هناك شكوكا ان اسطوانة غاز فى كشك طعام على جانب الطريق هى السبب فى الانفجار ، وان كان من الواضح انه لا يوجد شئ مؤكد حتى الآن ، كما انه لا توجد اى معلومات عما اذا كان الانفجار متعمدا ام لا.
كانت وزارة الامن العام الصينية قامت قالت امس ان نائب الوزير هوانغ مينغ يشرف علي التحقيقات بنفسه منذ وصوله هو وفريق مختص من المحققين الى المقاطعة عقب وقوع الحادث.
ووقع حادث الانفجار في حوالي الساعة 4:50 مساءً بالتوقيت المحلي وقت مغادرة الأطفال من الروضة، وتوفي شخصان بموقع الحادث، في حين توفي الضحايا الاخرون في وقت لاحق بالمستشفى، ومن بين الجرحي، هناك 8 لا زالوا في حالة حرجة.

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