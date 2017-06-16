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الأزهر يدين هجوم «مقديشيو» الإرهابي
مشيخة الأزهر الشريف
مشيخة الأزهر الشريف

الأزهر يدين هجوم «مقديشيو» الإرهابي

2017-06-16 09:41:52
وكالات

أدان “الأزهر الشريف” بشدة الهجوم الإرهابي على فندق ومطعم بالعاصمة الصومالية “مقديشيو”، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة نحو 30 آخرين.
واعرب “الأزهر الشريف” في بيان له، عن رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تؤكد تجرد مرتكبيها من أبسط معاني الإنسانية، داعيا إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على هذا الإرهاب الأسود الذي يستهدف الأبرياء في كل مكان.
كما تقدم بخالص التعازي للصومال حكومة وشعبا ولأسر الضحايا، سائلا المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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