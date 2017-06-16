أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة “قناة السويس” ، أن فكرة مشروع “قناة السويس” الجديدة جاءت لزيادة الأمن الملاحي، وقال ” لو مركب واحدة عطلت لأننا القناة تعمل على فردة واحدة”.

وأوضح مميش من خلال تصريحات ببرنامج “حلقة الوصل” على قناة “أون لايف” الفضائية، أن فكرة المشروع جاءته منذ تعيينه في اليوم الأول عام 2012، حيث أبلغوه العاملين بأن “مركب شحطت” وتسببت في عطل القناة، مشيرا إلى أنه في عام 2023 ستضاعف إيرادات الهيئة بسبب القناة الجديدة.

وأعلن أن إنشاء قناة ملاحية موازية جديدة بشكل كامل قد يتسبب في فصل سيناء عن الوطن الأم، مؤكدا أن الهيئة كانت تسعى لحل وسطي يعمل على حلول ازدواجية.

وذكر أن القناة الجديدة قد تسببت في توفير 11 ساعة ملاحة على السفن.