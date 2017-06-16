 Moheet on google
الجمعة 16 يونيو 2017 09:31 صباحاً
روابط سريعة
مميش: «قناة السويس الجديدة» وفرت 11 ساعة ملاحة.. وواجهت عطل منذ يومي الأول
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش

مميش: «قناة السويس الجديدة» وفرت 11 ساعة ملاحة.. وواجهت عطل منذ يومي الأول

2017-06-16 09:31:14
محيط- خالد الريس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة “قناة السويس” ، أن فكرة مشروع “قناة السويس” الجديدة جاءت لزيادة الأمن الملاحي، وقال ” لو مركب واحدة عطلت لأننا القناة تعمل على فردة واحدة”.
وأوضح مميش من خلال تصريحات ببرنامج “حلقة الوصل” على قناة “أون لايف” الفضائية، أن فكرة المشروع جاءته منذ تعيينه في اليوم الأول عام 2012، حيث أبلغوه العاملين بأن “مركب شحطت” وتسببت في عطل القناة، مشيرا إلى أنه في عام 2023 ستضاعف إيرادات الهيئة بسبب القناة الجديدة.
وأعلن أن إنشاء قناة ملاحية موازية جديدة بشكل كامل قد يتسبب في فصل سيناء عن الوطن الأم، مؤكدا أن الهيئة كانت تسعى لحل وسطي يعمل على حلول ازدواجية.
وذكر أن القناة الجديدة قد تسببت في توفير 11 ساعة ملاحة على السفن.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3