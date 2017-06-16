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الحكومة التونسية تعلن انتهاء اعتصام ولاية تطاوين بعد الاستجابة لمطالب المعتصمين
الباجى قائد السبسى ـ رئيس الحكومة التونسية

الحكومة التونسية تعلن انتهاء اعتصام ولاية تطاوين بعد الاستجابة لمطالب المعتصمين

2017-06-16 09:32:45
أ ش أ

أعلنت الحكومة التونسية أنه تم في وقت متأخر من ليلة أمس إنتهاء إعتصام الكامور بولاية تطاوين التونسية، بعد التوصل إلى اتفاق إثر مفاوضات مع المعتصمين برعاية الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وأشارت إلى أنه سيجري اليوم التوقيع على الاتفاق وإعلانه رسميا، حيث تسبب هذا الاعتصام الذي بدأ منذ شهور في توقف إنتاج البترول ومنتجات النفط بالولاية مما كبد تونس خسائر تقدر بملايين الدينارات.
ووفقا لمصادر تونسية، طالب المعتصمون بعدد من الشروط لإنهاء الاعتصام وهو ما رضخت له الحكومة في نهاية المطاف لوقف نزيف الخسائر.وتتركز مطالب أهالي ولاية تطاوين في التعيين في شركات البترول، والتعيين في عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع الطاقة، خاصة أن السنوات الاخيرة شهدت تعيين الأجانب ذوي الجنسيات الاخري في تلك الشركات وتجاهل أبناء الولاية.

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