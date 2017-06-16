تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى أفغانستان، أملا في تحقيق تقدم جديد في الحرب المستمرة منذ 16 عاما.

وأوضح مسؤول أمريكي في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) أن قوام القوات الإضافية يصل إلى 4000 جندي، ومن المقرر أن يكشف البنتاجون خطته هذه مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار المسؤول إلى أن القوات الإضافية ستتولى مهمة تقديم المشورة والتدريب للقوات الأفغانية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن عددا صغيرا من تلك القوات سيشارك في عمليات مكافحة الإرهاب ضد حركة طالبان وتنظيم داعش.

يأتي هذا الإجراء في إطار الصلاحيات التي خولها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير الدفاع جيمس ماتيس بتحديد مستوى القوات، ويأتي استجابة لنداء قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال جون نيكلسون الذي يطالب بقوات إضافية.