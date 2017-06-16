أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب حظر التعاملات بين شركات أمريكية وكيانات يمارس الجيش الكوبي نفوذا عليها.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي سيلقي خطابا في ميامي يتعلق برؤيته حول التقارب مع كوبا الذي كان خلفه باراك أوباما قد أطلقه في نهاية عام 2014 بعد توترات استمرت أكثر من نصف قرن.

ويفترض أن يعلن ترامب بشكل خاص تطبيقا أكثر حزما للقيود المفروضة على السفر إلى الجزيرة الشيوعية.

فقد توجه نحو 300 ألف أمريكي إلى كوبا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 145 % على مدى عام.