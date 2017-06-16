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مقتل قيادي في "مجلس ثوار بنغازي" بليبيا
الجيش الليبي

مقتل قيادي في "مجلس ثوار بنغازي" بليبيا

2017-06-16 09:23:15
أ ش أ

تمكن الجيش الوطني الليبي من قتل قيادي في ما يسمى “مجلس شورى ثوار بنغازي”، التابع لتنظيم القاعدة.
وقالت مصادر ليبية إن القيادي الإرهابي المدعو صلاح الدين عزوز، المكني “طلحة”، قتل خلال مواجهات مع قوات من الجيش الوطني الليبي بمحور سوق الحوت شمالي بنغازي..حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” اليوم الجمعة.
وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن في وقت سابق سيطرته على مبنى المرافق العامة ومصرف الجمهورية ومحكمة شمال بنغازي، في منطقة سوق الحوت.

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