أكد السفير إيهاب بدوي سفير جمهورية مصر العربية في باريس والمندوب الدائم لدى منظمة اليونسكو على الرصيد الحضاري والتقدير الذي تحظى به مصر على الصعيد الدولي بشكل عام، وداخل منظمة اليونسكو بشكل خاص.

وقال السفير إيهاب بدوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط عقب فوز مصر بعضوية لجنة حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي خلال الفترة 2017 - 2021 - :” ان نجاح مصر في حصد هذه النسبة الكبيرة من الأصوات يعكس رصيدها الحضاري والتقدير الذي تحظى به على الصعيد الدولي بشكل عام وعلى مستوى اليونسكو بشكل خاص”. مؤكدا أن هذا الفوز يؤشر على حجم التأييد والمساندة الدولية التي تتمتع بها مصر تقديراً لانفتاحها على كافة الثقافات والحضارات.

وكانت منظمة اليونسكو استضافت خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري اجتماعات الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة حماية وتشجيع تنوع أشكال التعبير الثقافي، والتي تم خلالها عقد انتخابات عضوية لجنة حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

وفازت مصر بعضوية اللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي خلال التصويت الذي جرى أمس الخميس، في الدورة السادسة للدول الأطراف باتفاقية ٢٠٠٥ المعنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي والتي انعقدت بمقر اليونسكو بباريس..وحاز على عضوية مقعدي الدول العربية كل من مصر (83 صوتا) والعراق (64) على حساب قطر التي لم تجمع سوى 52 صوتا.

من جانبه، أوضح د.أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة الذي شارك في أعمال الدورة أن الاجتماعات ناقشت حقوق المؤلفين في المجال الرقمي، سواء فيما يتعلق بالأغاني أو المقطوعات الموسيقية أو المقابلات، مشيراً إلى أن صغار المبدعين في الدول النامية هم أولى ضحايا عدم احترام هذه الحقوق، مضيفاً أن الاجتماعات تطرقت أيضاً إلى سبل التنسيق مع منظمات المجتمع المدني في المجال الثقافي، ووضع صيغ للتعاون بين الدول.

يذكر أن مصر قد صدقت في أغسطس 2007 على “اتفاقية 2005 الخاصة بحماية وتشجيع تنوع أشكال التعبير الثقافي” ، لكنها لم تحظ بعضوية اللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي منذ انضمامها للاتفاقية، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم انتخابها باللجنة .