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ضبط 75 مطلوبا من المحكوم عليهم فى شمال سيناء
حملة امنية

ضبط 75 مطلوبا من المحكوم عليهم فى شمال سيناء

2017-06-16 09:04:07

شنت مديرية أمن شمال سيناء حملة أمنية تمكن خلالها من ضبط 75 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة .
وقال مصدر أمنى في مديرية أمن شمال سيناء أنه فى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 75 من المحكوم عليهم والمطلوبين لتنفيذ الأحكام من بينهم محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى ، محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات ، ومحكوما عليهم بالمخالفة .

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