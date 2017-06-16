وزيرة الهجرة: تؤكد أهمية دور المرأة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية2017-06-16 09:08:58
أكدت نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية تأتي على رأس أولويات الوزارة، وهناك خطة استراتيجية طويلة المدى تم وضعها للتصدي لهذه القضية ومحاصرة تداعياتها، من خلال حملة كبرى لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية خاصة بين الشباب.
كما أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فى تصريح لها أهمية دور المرأة المصرية فى الداخل والخارج ، لافتة النظر إلى أن المرأة المصرية بالخارج استطاعت أن تلفت أنظار العام بوقوفها خلف القيادة السياسية وخاصة خلال الجولات والزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل من أمريكا ودول أوروبا وقد قام الرئيس بإطلاق عام المرأة، الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي استهلتها بالثناء على دور المرأة المصرية في بناء البلد، ودورها المشرف مع أسرتها بالخارج.
أشارت الوزيرة إلى أن تكليفات الرئيس للحكومة فى يوم المرأة، والتي أبرزها وضع استراتيجية لتمكين المرأة 2030، تمثلت فى مجموعة من القرارات المهمة تعتبر وثيقة للعمل فى الأعوام القادمة.
جاء ذلك خلال المأدبة السحور التي نظمتها نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، حيث تم استعراض جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم سبل الهجرة الأمنة وأخر المستجدات التي شهدتها الحملة القومية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومواجهة أثارها السلبية.
وقالت نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن الحملة تستهدف التركيز على المحافظات والقرى التي تمثل المناطق الأكثر طردا للشباب والذين يمثلون النسبة الأكبر في جرائم وعمليات الهجرة غير الشرعية، لافتة النظر إلى أن الحملة تشتمل على لقاءات تليفزيونية وأفلام تسجيلية وإعلانات توضح أثر تلك الهجرة ومخاطرها على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى نشر أعداد كبيرة من لافتات التوعية في أمكان التجمعات مع التركيز على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، وغيرهما) ، لافتة النظر إلى أنه سيتم الكشف عن المستجدات التي شهدتها الحملة القومية لمناهضة الهجرة غير الشرعية منذ إطلاقها خلال المأدبة السحور التي نظمتها مساء اليوم الخميس حيث يتم استعراض جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم سبل الهجرة الأمنة وأخر المستجدات التي شهدتها الحملة القومية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومواجهة أثارها السلبية وتم استعراض ثلاثة نماذج من الشباب الذين تم تغيير مسارهم من الرغبة فى الهجرة إلى العمل فى داخل البلاد بعد تدريبهم وتأهيلهم للانخراط فى سوق العمل داخل مصر .
و شارك في مأدبة السحور الأستاذ على حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وعماد الدين حسين وعددا من سفراء الدول الأوروبية منهم سفير الاتحاد الأوروبي إيفان سور كوش، والسفير اليوناني ميشيل خريستوس دياميسيس ، وعدد من نواب البرلمان من ، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الشخصيات العامة وقادة الرأي والفكر في المجتمع المصري.
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